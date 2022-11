El investigador del CONICET Mar del Plata, Catriel Fierro fue premiado internacionalmente

El especialista en psicología Catriel Fierro, perteneciente al Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS, CONICET-UNMDP), fue reconocido con el premio John C. Burnham que otorga el Forum for the History of the Human Sciences de la History of Science Society de Estados Unidos junto a la Editorial Wiley y la revista Journal of the History of the Behavioral Sciences. El reconocimiento se otorga anualmente a doctores que se encuentren en etapas iniciales de la carrera científica, cuya trayectoria sea de excelencia y que hayan escrito el mejor trabajo inédito en el campo de la historia de la ciencia. Fierro es el primer argentino y el primer latinoamericano que trabajan en esta región que recibe el galardón.