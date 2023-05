El marplatense que presenció la amenaza de bomba en un avión: "Es una locura"

Juilán, un marplatense que estaba a bordo del avión, contó cómo se vivió ese momento. "Ya pudimos retomar las vacaciones. Nos enteramos por las redes el motivo. Es una locura, mas viniendo de alguien de profesión de la Aerolínea, saber lo que pone en juego y los riesgos. Totalmente impensado", señaló.

Aquella jornada, "pensábamos que salíamos y automáticamente nos dijeron que había amenaza de bomba" y "todos nos quedamos helados".

"Estuvimos una hora y media sin poder bajar. Al avión lo remolcaron hasta un descampado y nos pidieron tomar el equipaje de mano, que el resto iba a ser destruido", apuntó.

Sobre los motivos que llevaron a la azafata a realizar tal acción, los investigadores analizan la opción de que se esté relacionado con una relación amorosa.

"Es una locura, no puedo juzgar, pero lo primero que me viene a la mente es eso. Hubo gente mayor que se descompensó, los chicos no sabían que pasaba. Me parece perfecto que le caiga el peso de la ley que corresponda, porque no podemos haber vivido 270 personas y la tripulación todas esas horas de incertidumbre", dijo el marplatense afectado.

"Había muchos chicos entre los pasajeros y pensaban que el avión iba a explotar. Fue una broma de muy mal gusto de la azafata", sostuvo Julián en diálogo con "Buenas Mañanas", el programa de Canal 8.