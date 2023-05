El Marquesado: oficialismo repudió cesión de tierras y avanzaron pedidos de informes por el tema a Unmdp, Conicet y municipio

EL MARQUESADO Rabinovich apuntó contra el Proyecto Agroecológico Chapadmalal: "No disfracen la realidad"

El proyecto se había gestado desde el Frente de Todos y solo sumó, al momento de votar, el acompañamiento de Nicolás Lauría, mientras que la oposición (Frente de Todos y Acción Marplatense) rechazaron esta iniciativa.

"No existe ningún proyecto agroecológico, no existe ningún proyecto científico, no existe ningún proyecto sustentable. Lo único que hay es la decisión por parte del kirchnerismo de seguir fomentando el pobrismo”, dijo y aseguró que “el kichnerismo y Grabois lo único que buscan es fomentar la pobreza en Mar del Plata".

También quedaron aprobados tres pedidos de informes que apuntan a que instituciones como la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Conicet confirmen si, como argumentan los gestores de este proyecto, tienen algún tipo de participación o colaboración. Es una iniciativa que presentó la Coalición Cívica, en tanto desde Acción Marplatense sumaron otro para que quien dé respuestas sea el Ejecutivo municipal respecto a un supuesto intento o conocimiento de un propuesta similar, en esas mismas tierras, hace dos años.

Estas determinaciones de los concejales llegaron mientras en las puertas del palacio comunal, donde funciona el deliberativo, se desarrollaba el denominado “Verdurazo” que productores rurales llevaron adelante para reclamar por el avance de este proyecto de agroecología en 140 hectáreas que Tercer Tiempo ya tiene bajo administración en la zona de El Marquesado.

Un día antes, también en la sede de gobierno, habían llegado varios referentes de la ONG con intenciones de entrevistarse con el intendente Guillermo Montenegro o sus colaboradores de gabinete. Querían pedir una mesa de trabajo que acerque posiciones respecto al manejo de este proyecto productivo. El Ejecutivo no los atendió y la única respuesta que dio fue en medios, donde aseguró que no hay margen de diálogo porque consideran que la cesión de ese campo “es ilegal e ilegítima”.

Desde el gobierno municipal insisten con una denuncia judicial que presentaron en un tribunal de Capital Federal al considerar que el trámite que permitió a la ONG tener estas tierras en custodia es consecuencia de un accionar delictivo y por ello pide que se investigue a funcionario de AABE y la Asociación Civil Tercer Tiempo.