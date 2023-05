El mejor tributo a Red Hot Chili Peppers presenta un show "especial" en Mar del Plata

Durante el concierto, Equinoxio abordará unos de los setlist más extensos de su carrera, presentando las principales canciones de la discografía de RHCP, que incluyen éxitos de álbumes como “Californication”, “By The Way” o “Blood Sugar Sex Magik”. También recorrerán canciones de los últimos dos discos de Red Hot Chili Peppers “Unlimited Love” y “Return to the Dream Canteen” , ambos editados en el 2022.

A su vez, el concierto contará con la particularidad de que entre todos aquellos que compren su ingreso para Vorterix, se sorteará una entrada para ver a Red Hot Chili Peppers en noviembre en el estadio de River Plate.