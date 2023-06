El Municipio le "descontará el día" a los auxiliares que hagan paro

“Es una medida muy irresponsable, porque no nos olvidemos que muchas de las escuelas el día de mañana por no contar con su auxiliar, no van a poder dar clases, y eso puede provocar que miles de chicos no solo la tengan clase, sino que lo accedan a su merienda y que miles de padres el día de mañana no puedan desarrollar con normalidad en sus actividades”, agregó

En la misma línea aclaró: "El único reclamo que han realizado en el Ministerio de Trabajo es el pedido de una bonificación económica. El Municipio no registra ningún tipo de incumplimiento en materia salarial con ningún trabajador. Estamos dentro de una paritaria que está firmada y activa”.

Por último, remarcó que seguirán insistiendo con el camino del diálogo, que es lo que el intendente Guillermo Montenegro nos pide, pero también quiero dejar muy claro que se les va a descontar el día a todos los trabajadores que sean parte de esta medida de fuerza, ya que no hay ninguna razón para que haya un paro”.