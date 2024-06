El municipio pide a Migraciones que deporte a extranjeros que vendían droga en Plaza Rocha

La presentación la formalizó el titular de la Secretaría de Seguridad Municipal, Rodrigo Goncálvez, ante la Delegación Mar del Plata de la Dirección Nacional de Migraciones".

image.png

Al respecto, y con misma postura, se había manifestado el senador bonaerense Alejandro Rabinovich, "Todos oriundos de Perú y de Ecuador. Vamos a solicitar a la Dirección Nacional de Inmigraciones su expulsión. No tienen nada bueno para hacer en Mar del Plata, Argentina, y no son bienvenidos", afirmó desde redes sociales, espacio desde el cual también advirtió que quienes participaban de estos delitos "se adueñaban de la plaza, se peleaban y hacían las noches invivibles". "Gracias, vecinos, por denunciar y no quedarse callados ante el avance de estos delincuentes", afirmó.

La investigación, como informó Ahora Mar del Plata, indica que acudían a una vivienda ubicada en la calle San Luis entre Falucho y Almirante Brown, donde residía una persona también de la comunidad transgénero de 48 años de edad, quien les proveía del material estupefaciente y luego de ello se desplazaban a bordo de taxis y/o remises, a la denominada Plaza Rocha ubicada en el radio comprendido entre las calles Av. San Martin hasta 25 de Mayo y calle 20 de Septiembre hasta Dorrego, donde comenzaban la venta, realizando varios viajes siempre a bordo de taxis y remises a la vivienda mencionada a reabastecerse y luego retornar a la plaza a continuar con la venta.