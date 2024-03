El municipio programó un fin de semana largo cargado de propuestas culturales

Las actividades comenzarán temprano en el Museo Municipal José Hernández, ubicado en Ruta 226 kilómetro 14,5 - Acceso a Laguna de los Padres. Allí, desde las 14 participarán de un encuentro en torno al folklore y las tradiciones las agrupaciones Forjando Huellas y Tacuara del Sur y el artista Jesús Vera.

En el resto de los espacios las acciones comenzarán a las 16, como en el caso de Villa Mitre que abrirá sus puertas de Lamadrid 3870 con una exposición del Club de Automóviles Antiguos de Mar del Plata, al tiempo que habrá una recepción a cargo de personajes caracterizados como en la Bélle Époque. A las 19 está previsto un Baile y Clase a cargo de Swing Mdq y a las 20 el show de Modo Swing.

En la Casa sobre el Arroyo -Quintana 3998-, de 16 a 18 habrá pintura en vivo a cargo del Arquitecto Mariano Savino, a las 18 se presentará Soy Sofía y de 19 a 22, Dj Kime; mientras que en Plaza del Agua - Güemes y Roca-, también habrá música desde las 16 con Dj Fernando Vidal y Gustavo Aveni y a las 20 será el turno de One Visión, Tributo a Queen.

El museo de arte Juan Carlos Castagnino -Colón 1189- abrirá de 16 a 22, y la jornada comenzará con una recepción de circo y música, habrá talleres para chicos sobre la historia de la Villa Ortíz Basualdo y luego seguirá la música en el piano con Mariano Abboud y el cierre estará a cargo de Marcela Tarifeño.

Otro espacio con múltiples propuestas para este jueves será el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia -Plaza España- que ofrecerá de 16 a 18 un Campamento Paleontológico para chicos y luego llegará el turno del espectáculo Cuento Con vos y un cierre a las 20 con Al límite cumbia.

Por último, Villa Victoria iniciará las actividades a las 17 con Las Magdalenas, luego subirá al escenario el Dj Supernova live set y a las 20 tocará Columbia Beatles con su show Now and then.

Todas las actividades previstas en el marco del evento organizado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura son con entrada libre y gratuita.

Recuerdos, música, danza y humor en el Teatro Colón

Las múltiples propuestas del fin de semana largo también se darán cita en el mítico escenario de Hipólito Yrigoyen 1665, y comenzarán el mismo jueves a las 21 con la presentación del icónico cantante Donald, que llega con su Gira despedida junto a la banda encabezada por su hija Melody, Las Sucundums. El artista recorrerá su repertorio de clásicos que inició en los años ’60 y que comparte con varias generaciones de argentinos.

El viernes en el mismo horario llega la última presentación del espectáculo que agotó todas las localidades durante la temporada, de la mano de la Compañía Tango Furia que dirige el coreógrafo y bailarín Emmanuel Marín.

El día sábado habrá dos espectáculos imperdibles: a las 21 la Orquesta Municipal de Tango que dirige el Maestro Guillermo Becerra interpretará un exquisito programa que incluye piezas de Mozart, Bach, Elgar y Haydn; mientras que a las 23.30 se presenta Homenaje a Íconos Pop, un recorrido por los referentes de la música de las décadas del ’90 y 2000, producido por el Centro Novo Ars y Cesar Martín Barriga y con la participación de la banda marplatense PuntoCom.

Ya el domingo, de nuevo a las 21, será el turno del espectáculo de danza jazz Big Time, que además cuenta con la participación de cantantes invitados y el lunes hará lo propio la propuesta Qué par de pájaros los dos, con el cantante Ariel Juárez y el humorista Beto Mena.

Para finalizar, el martes 2 de abril se realizará la 9° edición de Música X Malvinas, un homenaje de los artistas marplatenses a los veteranos y caídos en el combate de 1982 por nuestras islas del Atlántico Sur. La cita es a las 20 y la entrada es libre y se recibirán útiles escolares que serán donados a los jardines de infantes que el Centro de Ex Combatientes de Mar del Plata apadrina en nuestra ciudad.

Cabe destacar que, en el marco de las acciones para conmemorar la jornada, ese mismo día a las 10 de la mañana, la Camerata de la Orquesta Municipal Infanto Juvenil participará en los actos oficiales que se realizarán en la plazoleta de Diagonal Alberti y Córdoba.

El programa completo de las propuestas culturales, recreativas y conmemorativas puede consultarse en www.mardelplata.gob.ar/actividadescultura .