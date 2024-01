El papá de un ídolo marplatense salvó el viaje de dos mochileras en Bariloche

Paro Según la Cámara de Ferreterías, el paro "carece de legalidad" y no se debería abonar la jornada del que falte

image.png

“Una pareja se copa y nos llevó hasta un sendero”, contó en sus redes sociales una de ellas antes de revelar sorpresa de su vida: “Y cómo no lo voy a conocer si él creó al mejor arquero del mundo”. Alberto Martínez, papá del Dibu, fue el chofer que se encargó de llevarlas a su próximo destino. Pero las coincidencias no terminaron ahí

“Fuimos hablando durante el viaje y al final bajó al mismo lugar que nosotras. Y, obviamente, aprovechamos y nos sacamos una foto. Es re buena onda, muy amable y re orgulloso de su hijo. Gracias por llevarnos, Alberto Martínez, papá del Dibu”, contó Daniela en su cuenta de TikTok.

image.png

Daniela y su amiga se animaron ir de viaje al sur de la Argentina, pero no de la manera tradicional, sino como mochileras. Es por eso que eligieron hacer dedo, porque según la joven es una práctica “común” en este tipo de viaje.

Al subirse a la camioneta, Daniela y su amiga se dieron cuenta de que era una pareja, pero nunca pensaron que el papá del Dibu Martínez iba a hacer su chofer hasta su destino. “El señor tiene cara conocida”, dijo y fue en ese momento que se dio cuenta de que era "Beto", con quien hasta coincidieron en el lugar que iban a visitar.

image.png

“Al final bajó al mismo lugar con nosotras”, contó la joven, que luego se sacó algunas fotos con el padre del arquero campeón del mundo y la compartió en sus redes, donde fue furor.

El papá del Dibu Martínez afirmó que su hijo es el mejor del mundo

"Ya está puesto, no lo digo yo, lo dicen en todo el mundo, pero sí, hoy como su papá puedo decir: ¡Es el mejor arquero del mundo!", dijo Beto Martínez, padre del Dibu, en una entrevista radial tras uno de los tantos premios que recibió la estrella de la Selección Argentina.

Y además, agregó: "Hoy todos te dicen que Dibu es el mejor arquero del mundo, pero también fue el más bajo de todos en un momento. Era duro verlo entrenar toda la semana y después ver a otro arquero atajar. El chocó contra Peter Cech y se la tuvo que aguantar".

También, llegó la hora de recordar lo que fue la obtención del Mundial de Qatar 2022, que volvió al recuerdo de todos los argentinos con la vuelta al ruedo de Selección y Beto, contó: "Yo me fui a Qatar recién operado del corazón, tengo algunas válvulas puestas. En el penal de Lautaro con Holanda, se me aflojaron las patitas y se asustaron todos. Creían que me había infartado".