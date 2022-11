El Polo Obrero afirma que en Mar del Plata hay 15.000 familias que viven en 150 asentamientos y villas

Sociedad Usurpación en el barrio Las Heras: "No somos delincuentes, pero los alquileres se fueron al carajo"

Haciendo hincapié en lo sucedido en el barrio Las Heras, Orozco mencionó que “el municipio celebró el fin de la toma, pero no hubo ninguna resolución positiva al respecto”.

El dirigente explicó que “la situación de déficit habitacional que hay en la ciudad no se limita solo a estas familias que ocupan estos terrenos, que además el gobierno no les va a ceder ni un pedacito de tierra para que puedan construir su vivienda. Hay un cuadro generalizado en toda la Provincia de Buenos Aires de por lo menos un déficit habitacional no menor a las dos millones de viviendas”.

Según un informe del ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares reúne información sobre las villas y asentamientos de Argentina) se “habla de unos 70 o 75 asentamientos y villas en Mar del Plata. Pero en los relevamientos que han hecho trabajadores municipales y organismos independientes, se duplica la cantidad”.

Y aseguró que “en la ciudad hay 150 asentamientos y villas con alrededor de por lo menos más de 15 mil familias”, afirmó.

Orozco destacó que “este es el cuadro habitacional que hay en Mar del Plata. No hay una política de ejecución de viviendas populares, de financiamiento, de facilidad de acceso a los terrenos por parte del gobierno, y se generan estas ocupaciones que son un fenómeno que recorre todo el país y que tienen que ver justamente con la imposibilidad de los trabajadores de poder acceder a la tierra para construir”.

El dirigente mencionó cómo una de las mayores problemáticas que “los trabajadores han entrado en un cuadro de pobreza, casi de indigencia. El cuadro de informalidad y trabajo en negro se ha profundizado lejos de retroceder. Además, los alquileres han aumentado casi un 70% desde octubre del año pasado a octubre de este año”.

Frente a esta situación de inflación, aumento de alquileres y trabajadores con ingresos por debajo del nivel de indigencia, señaló que “es una responsabilidad por parte del gobierno municipal, provincial y nacional. Desde el Polo Obrero planteamos que las familias no tengan que ocupar un terreno, sino que el gobierno ponga a disposición, previamente haciendo un censo oficial de la cantidad de familias que necesitan una vivienda, terrenos aptos para poder edificar, construir una vivienda y dar una cantidad de créditos con facilidades para los trabajadores que tienen estos ingresos”.

Orozco detalló que “en un coloquio que hubo la semana pasada, el propio intendente aseguró que los emprendimientos inmobiliarios a nivel nacional han aumentado casi un 15%, pero que en Mar del Plata aumentó un 30%”.

“Es decir, el doble de la media a nivel nacional, este es un dato significativo porque quiere decir que hay emprendimientos inmobiliarios que no están vinculados a las necesidades concretas y sociales que tienen las familias trabajadoras en Mar del Plata”, indicó.

Por último, planteó que “la proliferación que hay de barrios privados y de countries en Mar del Plata es la contracara de todos estos asentamientos y villas que existen en la ciudad y que necesitan urgentemente una urbanización. Hay una necesidad de una planificación de construcción de barrios y viviendas, que lógicamente empujan a miles de familias a ocupar un terreno porque es la única posibilidad que tienen de construirse una vivienda”.