"El profeta de los Andes", la improbable búsqueda de la Tierra Prometida

Se trata de una no-ficción que recorre un capítulo poco conocido de la religión moderna y lleva adelante un conmovedor relato de una épica personal y colectiva.

El profeta de los Andes recorre el increíble periplo del peruano Segundo Villanueva, quien, al leer por primera vez una Biblia que había pertenecido a su padre asesinado, emprendió una búsqueda que lo llevaría de la Iglesia católica a una sucesión de sectas protestantes, incluyendo una que él mismo fundó, hasta desembocar, finalmente, en el judaísmo. Ese recorrido espiritual, que inspiró a cientos de seguidores, lo condujo desde el norte de los Andes peruanos hasta la selva amazónica, para dejarlo, al final de su vida, en una colonia judía en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania. Al reconstruir esa aventura extraordinaria, Graciela Mochkofsky revela el que tal vez sea uno de los capítulos más asombrosos en la historia de la religión moderna. Y construye una no ficción fascinante, rigurosamente documentada, en torno a una determinación espiritual única. Este libro, que se lee como una novela, es a la vez un relato conmovedor sobre la inquietud personal de alcanzar una verdad inasible y una épica colectiva basada en siglos de historia colonial, política y religiosa que impulsaría el surgimiento de un judaísmo latinoamericano emergente sin precedentes.

Graciela Mochkofsky se formó como periodista en los años 90 en las redacciones de Página/12 y La Nación. Fue cofundadora de la revista digital elpuercoespín y columnista de El País de España. Actualmente es columnista en la revista The New Yorker en Nueva York, donde reside con su familia. Es autora de siete libros de no ficción, entre ellos Timerman, el periodista que quiso ser parte del poder (2003), Tío Borís, un héroe olvidado de la Guerra Civil Española (2006) y Pecado original. Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder (2011). Fue profesora de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Ha sido becaria de la Nieman Foundation en la Universidad de Harvard, el Dorothy and Lewis B. Cullman Center en la Biblioteca Pública de Nueva York, y el Center for Jewish History en la misma ciudad. Desde agosto de 2022 es la decana de la Escuela de Posgrado en Periodismo Craig Newmark de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), institución a la que se unió en 2016 como directora fundadora del primer programa de maestría bilingüe en los Estados Unidos.