El reclamo por el traslado de policías marplatenses a La Matanza llegó al Concejo

“Para que tanta seguridad si va a dejar a una ciudad efectivos policiales. ¿Mar del plata no tiene voto? Queremos que vuelvan los chicos trasladados a Mar del Plata y a sus lugares de destinos, también ocurrió en Olavarria. No tenemos respuesta de ningún lado. No digo que mi hija no va a arriesgar su vida en Mar del Plata, también lo hace, pero al menos estamos sus familiares acá”, declaró Carolina, madre de una policía.

Los concejales se mostraron en apoyo con el reclamo y tratarán el tema en Comisión para elevar el reclamo al ministerio de Seguridad bonaerense.

Los familiares de los efectivos se juntaron en las puertas de la Municipalidad para reforzar su reclamo durante el pasado viernes. “Muchos ya están allá, haciendo un tres por seis, tres días de guardia y seis de franco. No dan tiempo a volver a sus destinos, son de Mar del Plata y la zona. Fue de un día para el otro, además deben dejar a sus familias”, aseveraron.

En el caso de Claudia, por ejemplo, sus dos sobrinas fueron trasladadas y una de ellas tiene dos hijas. “Hay un montón de casos similares”, indicó.