El remisero que le negó un viaje a "Coqui" Ibarbure por llevar una silla de ruedas volvió a pedirle disculpas

Mauricio Javier "Coqui" Ibarbure, representante destacado de Mar del Plata en competencias de boccia, deporte especial para personas con discapacidad física, contó que un remisero le negó un viaje por no querer subir al vehículo su silla de ruedas , en un acto que fue repudiado por toda la sociedad marplatense.

Ante la viralización de la noticia que publicó Ahora Mar del Plata , el deportista reveló que el conductor volvió a su casa para pedirle disculpas y que él las aceptó , pero dialogaron para que estos episodios no se repitan y que esto ayude a construir una sociedad "mejor para todos".

"Obviamente que lo perdoné pero le deje bien en claro que eso no se hace y que tampoco deberían existir esas acciones en esta sociedad, mucho menos con las personas que utilizan sillas de ruedas, changuitos, andadores y bastones", comentó, a través de sus redes sociales.

En sintonía, contrastó que "para qué debería avisar a una remisería si voy a llevar mi silla de ruedas, si para mí, mi silla son mis pies". "No será que tenemos que ponernos un poquito en el lugar del otro para entenderlo y tratar de mejorar aunque sea con actitudes correctas como para cambiar el sistema que tenemos hacías las personas limitadas físicamente", agregó.

En otro tramo de su descargo, contó que el intendente Guillermo Montenegro se puso a disposición e intercedió para que la denuncia se canalice por las vías pertinentes, y es por eso que el remisero fue multado y deberá declarar ante la Justicia en los próximos días.

"Estoy cansado de pasar situaciones como estas", enfatizó "Coqui", que recibió decenas de comentarios de aliento.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FClae9htOe1Z%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAAXCEERL2uaUczXXjVgvwZBDJMoHWDlZBWiCOSMMqpLrDpSLV2w6A4R2DxafzOM3qNZBJDhI4hj1k05nii3217mgm1QlOrDuP5NHFy4HiasKUkkpIV3JEqZBu9y42xMtVWj9jyOZCTtr9SDExyH3Rajlx6AlkfGkZCpb2QzszjiunrZBkoXozkZD View this post on Instagram A post shared by Mauricio Javier Ibarbure (@mauri.ibarbure)

Coqui es más que conocido aquí y en todo el país. Es ganador del premio Lobo de Mar por su desempeño deportivo. “100% Superación”, destaca en una foto que lo muestra envuelto en la bandera argentina, que lo acompañó en su participación en competencias internacionales.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FClUqTibLzaY%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAAXCEERL2uaUczXXjVgvwZBDJMoHWDlZBWiCOSMMqpLrDpSLV2w6A4R2DxafzOM3qNZBJDhI4hj1k05nii3217mgm1QlOrDuP5NHFy4HiasKUkkpIV3JEqZBu9y42xMtVWj9jyOZCTtr9SDExyH3Rajlx6AlkfGkZCpb2QzszjiunrZBkoXozkZD View this post on Instagram A post shared by Mauricio Javier Ibarbure (@mauri.ibarbure)

El miércoles pasado, poco antes de mediodía, no tenía quien lo transporte para acompañar a su madre a realizar un trámite. “Me llamé a un remise de la empresa de REMICOOP y ¿qué hizo el remisero? No me quiso llevar porque estaba con mi silla”, cuenta a Ahora Mar del Plata y se ríe para descomprimir luego del mal momento vivido. Una captura de cámara de seguridad de la puerta de su casa resume la situación.

Tiene número de licencia y patente del vehículo que tomó este viaje, que finalmente no hizo por esta cuestión que dejó a Coqui y su madre en la obligación de salir a buscar otra alternativa. “Llamé a otra empresa y el chofer que vino no tuvo problemas”, destacó.

“Obviamente que iba a llevar una silla y con mi acompañante, que es mi mujer, pero el chofer que vino primero dijo que no tenía obligación de llevar silla de ruedas”, recordó sobre esta mala experiencia que quiere contar para que se conozcan este tipo de situaciones que le tocó vivir a él pero que pueden sufrir otros que estén en su misma situación.