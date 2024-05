El trabajo dignifica: presos y ex presos en Batán aprenden el oficio de carpintero

La Cooperativa Oktupak , conformada por presos y ex presos de la cárcel de Batán, comenzó a recibir colaboración por parte del Sindicato de Madereros y sus integrantes. Con un compromiso firme hacia el desarrollo y la mejora de las oportunidades laborales , el Sindicato ha iniciado una serie de visitas frecuentes con el propósito de educar a los miembros de la Cooperativa en el manejo de maquinaria y herramientas relacionadas con la madera.

Las máquinas y herramientas fueron adquiridas el año pasado con recursos propios de la Cooperativa y un subsidio otorgado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Todos aprenden

“Me llevé una muy buena impresión, los internos tienen muchas ganas de aprender y muchas ganas de lograr un montón de cosas. Me fui muy satisfecho con la charla y el encuentro”, expresó Julio César Godas, el Secretario General del Sindicato de la Madera.

“Queremos colaborar para que puedan dejar un camino que no eligieron y darles un valor agregado para que ellos puedan desarrollarse en la vida interna y externa cuando puedan recuperar su libertad. Me fui muy nutrido y creo que estos encuentros me hacen aprender mucho más a mí que a ellos”, afirmó, luego.

Por su parte, el Presidente de la Cooperativa, Juan Manuel Aiello, también tuvo palabras de agradecimiento. “Poder recibir el apoyo de una organización de trabajadores nos alienta y estimula. Haber podido incorporar máquinas industriales y herramientas específicas requieren conocimiento y ductilidad así que nadie mejor que los mismos trabajadores experimentados que vengan a enseñarnos. No sólo es para nosotros el aporte educativo si no también el apoyo humano algo vital en el ámbito de las cooperativas. Estamos muy agradecidos y felices de esta nueva etapa”.

