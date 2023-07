El video de una extraña aparición cerca de la costa: de qué se trata

Internautas dieron distintas versiones de la silueta negra que se dejó ver a pocos metros de la orilla.

EXTRAÑO AVISTAMIENTO EN LA COSTA DE SANTA CLARA DEL MAR #Shorts

La Doctora en Ciencias Biológicas, Agustina Mandiola, contó a Ahora Mar del Plata que se trata de una ballena franca austral que, a diferencia de la mayoría de los avistajes, no dejó ver su lomo ni aleta. "Parece un ejemplar que está de costado y como no salió a respirar no se le ve la aleta, por eso se vio la parte del costado de la panza", agregó.

"No se llega a ver ningún soplido ni respiro, por eso cuesta identificar más características", explicó la especialista, que lamentó que el video haya sido tan corto.

Por su parte, el doctor en Ciencias Naturales y biólogo marino, Ricardo Bastida, coincidió en que se trata de una ballena franca "tomada a muy larga distancia y en desplazamiento rápido". "Cuando lo hacen rápidamente no asoman demasiado el lomo", agregó.

"No puede ser otra ballena porque mostraría su aleta dorsal y la única que no la tiene en esta zona es la ballena franca austral. Tampoco pueden llegar a ser los sífidos ni ballenas picudas, que son como delfines muy grandes, porque ellos también tienen una aleta pequeña", aclaró el experto también en contacto a este medio.

Finalmente, indicó que se trata de una ballena franca en superficie nadando semisumergida y seguramente a alta velocidad, por eso "no sacan la cola ni están descansando ni jugando ni copulando".