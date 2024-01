Elefanta marina en Playa Grande: una presencia que sorprendió a marplatenses y turistas

elefanta marina en playa grande (3).jpeg

“Lucy”, como la bautizaron los futuros guardavidas, disfrutó como lo hacen los turistas con sus vacaciones, en una playa muy visitada. Descansó durante un tiempo largo en la arena y luego se metía a nadar también por varias horas. Ocurre que, como está cambiando su pelaje, no puede estar demasiado en el agua.

“Lucy” llegó a la fama por haber entrado hace unos días en uno de los balnearios cercanos a la zona norte de Playa Grande y hacerse viral. Según testigos que asisten a esos balnearios, estuvo en la arena descansando y personal especializado le hizo un cerco con una cinta.

elefanta marina en playa grande (5).jpeg

En los últimos días, la elefanta se metió en otro, más sobre el otro sector, lindero a la Escollera Norte. Y a la mañana siguiente descansó durante un largo tiempo en la orilla. Al no tener elementos para hacer el cerco, los guardavidas decidieron marcar la arena.

La etapa de muda de pelaje se desarrolla dejando marcas en los animales. Los elefantes suelen realizarla entre noviembre, diciembre y enero y luego tienen una etapa facultativa de “descanso en la tierra” que puede incluir una o más visitas a la costa sin ninguna función específica. Estas etapas, en todos los casos, son alternadas con la alimentación en el mar.

elefanta marina en playa grande (1).jpeg

La muda consta de la pérdida total de pelo junto a la capa externa de la piel que se desprende en grandes parches. Durante este período, los ejemplares suelen mantenerse en la costa mientras ayunan hasta que el nuevo pelo se desarrolle en su totalidad. Finalizada la muda, que puede durar algunos días, los ejemplares regresan a mar abierto.

"La presencia de elefantes marinos en Mar del Plata data de hace varios años, pero en los ultimos tiempos se ven con mayor frecuencia porque las poblaciones han ido creciendo. Mucha gente piensa que salen por perdidos, enfermos o buscan ayuda. En realidad es algo natural. Para estos animales la playa es parte de su entorno. Son muy océanicos y sienten la necesidad de salir a la playa, ya sea para descansar o durante su periodo de muda, estos animales mudan la piel y en esta época necesitan completar este ciclo fuera del agua", expresó Juan Lorenzani, titular de Fauna Argentina, en Teleocho Informa.

elefanta marina en playa grande (2).jpeg

"Hasta ahora ningún caso registro un animal que haya salido a morir o estén enfermos. No hay que preocuparse, no son situaciones de emergencia. Cuando uno ve un espécimen lo principal es no acercarse, tomar entre 10 y 15 metros, a esa distancia fotografiarlos si quieren y poder disfrutar de una fauna autóctona que se presenta en nuestra playa y que son visitantes también de esta temporada", concluyó Lorenzani.