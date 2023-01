Emoción en la inauguración del frigorífico ex Sadowa

La planta está ubicada en la avenida Constitución al 10.30 y en la ceremonia de apertura concurrieron referentes sindicales, empresarios, funcionarios municipales y los trabajadores. El acto fue comandado por Eugenio Sangregorio, empresario miembro del grupo que adquirió la empresa en 2017.

“Es un orgullo reabrir nuevamente este frigorífico que tanto tiempo estuvo cerrado. Estoy muy contento con la reinauguración, ya arrancamos. Así que a partir de aquí a producir e intentar que nuestra producción salga al exterior”, manifestó Sangregorio.

Si bien se especulaba con la presencia del presidente, Alberto Fernández, finalmente no acudió y pidió disculpas por no poder asistir. “El presidente se disculpó porque no pudo venir a la inauguración, pero es entendible porque problemas del Estado le impidieron concurrir”, aseguró Sangregorio.

Estuvo el Padre Juan Pablo Cayrol, quien bendijo las instalaciones y posteriormente se procedió al corte de cinta, también se hizo presente el secretario general adjunto del Sindicato de la Carne en Mar del Plata, Osvaldo Quiroga, el secretario de Desarrollo Productivo e Innovación de General Pueyrredon, Adrián Cónsoli; la concejala del Frente de Todos, Marina Santoro; el titular de la CGT local, José Luis Rocha y el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, Guillermo Bianchi.