En los 150 años de Mar del Plata, recuerdos y anécdotas en las redes sociales

“Muchísimos argentinos tienen una anécdota en Mar del Plata , lo maravilloso de la ciudad es que es de todos”, aseguró Guillermo Montenegro hace unos días en el streaming de Canal 8 y Ahora Mar del Plata. Y no se equivocó. Este sábado, en el marco de los 150 años de La Feliz, una gran cantidad de personas la saludaron y recordaron sus pasos, con emotivos posteos en las redes sociales.

Daniela expresó: Un rincón testigo de innumerables veranos familiares. Las playas de Mar del Plata guardan grandes recuerdos de mi infancia con la calidez del presente. ¡Felices 150 años a “La Feliz”! Que esta ciudad siga siendo la esencia de momentos que perduran en generaciones”.

Cativa Pitusa, desde España, relató: “Hoy es el aniversario de Mar del Plata. Mis padres fueron en luna de miel con la Yaya y mi abuelo porque mi papá los invitó. Mi madre asturiana, el Don Johnson de Galicia es mi padre y la Yaya de Durango”.

Embed ¡Feliz cumpleaños, Mar del Plata! pic.twitter.com/KFxRsKwHvc — La loca de Londres (@lalocadelondres) February 10, 2024

Silvia López, recordó que “hace 40 años en un verano en Mar del Plata conocí un chico que me mostró por primera vez algo que no conocía pero que de ahí en más iba a necesitar siempre y que me ha metido a veces en algunos líos: una tarjeta de crédito”. Yasmín, por su parte, expresó: “Felices 150 años amada Mar del Plata, gracias por darme mis recuerdos más felices”.

LutiTravelGuide, además, destacó: Mar del Plata una de mis ciudades fav cumple 150 años así que en su honor les comparto algunas de mis muchas recomendaciones para gozar & guardar y adjuntó una guía. RoIrimia dijo “Feliz cumple Mardel! Tu fan requete fan n° 1”.

Alimania recargada, fana de “Mardel”, dijo “Hoy cumple años el mejor lugar donde se puede vivir en nuestro país. La ciudad feliz que te hace feliz. #MarDelPlata te amo felices 150 años”.

@Karotaproduce remarcó: Felices 150 años Mar del Plata! La más linda del amor” con una foto mostrando un paquete de churros en la costa. Coti, dijo: “Feliz cumple Mar del Plata, gran ciudad, el año pasado conocí por primera vez la costa y me enamoré. Qué país que tenemos”.

Coravazquez expresó: La bella ciudad de Mar del Plata cumple 150 años! Llena de historias hermosas y una arquitectura única. Feliz cumpleaños Mardel!. Pilar (@pilardibujito), por su parte, dijo: “Felices 150 años Mar del Plata. Estos dibujos le dediqué a este pedazo de ciudad”.