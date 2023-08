En Mar del Plata, desde septiembre, el índice de alquileres aumentará un 114% y el sector "está paralizado"

Lamentablemente otro mes de aumentos surge en el sector inmobiliario y para aquellos que alquilan las noticias no son favorables. Luego de un gran aumento del dólar desde el pasado lunes el porcentaje que se define a partir del Índice de Contratos de Locación (ICL) de septiembre marca un nuevo récord y continúa en tres cifras.

Desde Ahora Mar del Plata se dialogó con el martillero Diego Del Valle. En primer lugar, mencionó que “cuando suceden estos saltos tan enormes el sector se paraliza. Tenemos que ver primero en que valor termina quedando en dólar”.

Asimismo, dijo: “La problemática que tiene nuestro sector es que no hay oferta con destino vivienda, seguimos luchando por una revisión de la ley. Día a día el propietario no quiere alquiler a tres años de contrato y menos con este contexto inflacionario donde no puede ajustar el valor durante todo un año”.

En la misma línea, aclaró algo de suma importancia respecto a la dolarización de pago de alquileres: “La ley prohíbe en destino vivienda un contrato en dólares”.

Vale recordar que estos porcentajes que se implementan en esta veta del mercado inmobiliario surge del Índice para Contratos de Locación (ICL), que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) construye a partir de dos variables: inflación y salarios. La primera tiene parámetros desde clásico Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica cada mes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Para los sueldos se recurre a la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que publica la Secretaría de Seguridad Social con periodicidad mensual.