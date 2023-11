"Es un dolor muy grande que me ensucien”, dijo Marazzo sobre el conflicto en la Casa sobre el Arroyo

“Yo no tenía las marcas de nada, ni lucré, ni gané nada con esto: como siempre, sólo pido para poder hacer mi trabajo. Es un dolor muy grande que me ensucien, difamen, agranden y ataquen por cuestiones políticas todo mi esfuerzo y el trabajo que hago de manera digna y profesional”, aseguró.

Además, Marazzo afirmó que “nunca hice nada malo. Los ataques de la gente que no me conoce, ni conoce esa casa, me duelen”. Luego, argumentó que su decisión fue para “resguardar los derechos de la casa y el proyecto que, como museóloga y gestora cultural, vengo siguiendo hace 15 años y no tengo forma de resguardar porque no legitiman las carreras y son fáciles de robar”.

Según declaraciones de Marazzo a Ahora Mar del Plata, hace un tiempo se enteró que algunos privados querían registrar la marca para poder hacer negocios, y es por eso que ella se adelantó. Además, aseguró haberlo comunicado oficialmente en la Municipalidad.

Si bien el viernes se conoció que la funcionaria realizó el traspaso de las marcas a nombre de la municipalidad, en su descargo, Marazzo afirmó que intentó hacerlo 48 horas antes, pero denunció que en el Ejecutivo buscaron "evitarlo": "Le pedí a la municipalidad ir a firmar allí, y me descompuse el día de la cita. Avisé que iba más tarde, ¡¿y salieron a decir a los medios que no me presenté?! Evitaron por dos días que pudiera firmar la cesión y, ante mi insistencia, me dijeron que fuera donde quisiera”.