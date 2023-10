"Es un error, disculpas": allanaron su casa por equivocación y destruyeron la entrada

"Me llaman de la alarma que se activó. Una vecina me dijo que vino la policía a hacer un allanamiento por droga. Cuando llego a casa encuentro la puerta y la reja rota. Dicen que tenían una orden de allanamiento y asociaron el galpón del vecino a nuestra casa", explicó Alicia, la damnificada, en Canal 8.

El hecho tuvo lugar en Carlos Gardel al 1400. Según la explicación que dio Jorge, el otro morador de la casa, es que la policía indicó que el galpón no tenía número y la orden estaba para esta casa.

"Es una locura. Por error, me destruyeron la casa. Ahora hay que pagar, no sabemos si el seguro nos va a cubrir. Y ellos solo dijeron que vayamos a la fiscalía. No pusieron la cara. La persona que hizo la investigación se equivocó rotundamente", aseveró Jorge.