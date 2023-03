Escuela Especial 515: "Si no nos dan una respuesta, vamos a venir a acampar al Consejo Escolar"

El establecimiento funciona provisoriamente en la Escuela Piloto N°1, en Maipú al 5200, pero el estado edilicio genera la preocupación de la comunidad hipoacúsica.

Los familiares realizaron una protesta en el Consejo Escolar (Colón y Juncal) y cortaron el tránsito en la avenida, lo que generó inconvenientes en la circulación.

"Estamos en la misma situación de todos los años, el comienzo de clases es cada vez más difícil. Este año nos prometieron un lugar en condiciones y no cumplieron", dijo Sergio Abud, padre de un alumno.

"Tenemos un expediente de compra que está parado desde el 2 de diciembre, está encajonado en provincia. El gobernador nos llenó los oídos y no compra el lugar. Los consejeros escolares no nos dan respuestas de ningún tipo", agregó.

Los familiares y estudiantes reclamaron por el edificio que les habían prometido, pero también para solicitar la puesta en valor del actual espacio.

"La caldera de la escuela no funciona y este invierno van a pasar frío. No les interesa la comunidad hipoacúsica. Paradoja: chicos que no escuchan tampoco son escuchados. Nos sentimos discriminados", denunció.

Durante la manifestación, los padres ingresaron al Consejo Escolar para buscar una respuesta. "Nos van a recibir y vamos a escuchar las mentiras que nos van a decir. Si no hay respuestas, vamos a venir a acampar acá", advirtió la madre de un alumno.