Está internado con leucemia y sueña que el "Dibu" Martínez le regale la camiseta

Por ese motivo, escribió una cartita contando lo que le ocurrre y también su ansiado deseo. "Va a ser la primera vez que paso Navidad alejado de mi familia. Me encantaría poder salir para estar junto a ellos pero entiendo que esto recién empieza", explicó.

Y agregó: "Dentro de todo siento que la Selección me está dando esa alegría que tanto necesito acá adentro, así que para esta Navidad, si es posible, me gustaría recibir la camiseta de el "Dibu" Martínez, el arquero de la Selección. Y también que todos los chicos y chicas que me acompañan en la Unidad reciban sus regalos para que sean felices".

El menor está en el Hospital Ricardo Gutiérrez donde realizan una actividad solidaria importante: publican en las redes sociales las cartas que escriben los niños que están internados y los seguidores se pueden postular para cumplirles el deseo.

Joaquín ya tiene su "ayudante" de Papá Noel quien está haciendo todo lo posible para cumplirle el sueño. Además, se generó una campaña en las redes sociales arrobando al arquero de la Selección para que vea la noticia y pueda regalarle la camiseta.