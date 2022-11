Esta semana comienzan a regir las fotomultas en Mar del Plata: todo lo que tenés que saber

El valor de las multas oscilarán entre las 50 y las 1000 Unidades Fijas (UF). El valor de cada UF se determina por el costo de un litro de nafta del mayor octanaje determinado por el Automóvil Club Argentino y se actualiza bimestralmente, fijada por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

Considerando el último aumento dispuesto por la cartera provincial de transporte, la UF se establece en $172,30.

Por ejemplo, por no respetar las indicaciones de luces de los semáforos, la multa tiene un valor de 300 a 1000 UF; por no detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda peatonal, la sanción tiene un valor de 50 a 100 UF; mientras que por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos, la multa puede tener un valor de 150 a 1000 UF.

De esta manera, los precios oscilarán entre los $8615 y los $172,300. Según el proyecto, lo recaudado será destinado a obras de seguridad vial, charlas de concientización y educación vial.

Lugares elegidos

Desde el Observatorio de Seguridad Vial se realizaron diferentes análisis de la siniestralidad vial en la ciudad para determinar los puntos críticos durante el período 2019-2022. Estos nodos fueron jerarquizados no sólo cuantitativamente (cantidad de siniestros), sino que también se los clasificó cualitativamente (consecuencias lesivas), teniendo en cuenta la presencia o no de semáforos, para definir la tipología de equipo a instalar.

En el caso de los nodos no semaforizados, se interviene con cinemómetros y en las localizaciones gestionadas por sistema semafórico, se procede a la instalación de equipos que detectan violación de luz roja e invasión de sendas peatonales.

En definitiva, los equipos se están instalando en localizaciones que responden a los puntos críticos de la siniestralidad vial de la ciudad.