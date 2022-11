"Estamos solos", reclamó el coordinador del contingente de marplatenses varados en Brasil

“Es una situación muy preocupante. Estamos en Camboriú sin poder encontrar una solución. Lo que paso hoy no me paso nunca”, dijo Diego Monti, coordinador de la delegación, en diálogo con Laura Desuá en Ahora Noticias.

“Son gente laburante que junto manguito por manguito y viajo 40 horas en micro. Es algo ajeno a nosotros como empresa. La única forma de solucionarlo es que aparezca la Embajada”, expresó.

“Bolsonaro tiene amplia mayoría acá. Es peligroso y el malhumor es general. Hoy a la mañana cargamos el micro para irnos con las valijas, íbamos a llegar mañana a la noche a Mar del Plata”, contó Monti.

“La Embajada debería estar dándonos una palabra de aliento y acompañándonos”, reclamó luego. “Se habla de un golpe de estado, que Bolsonaro no aceptó la derrota. Si no habla en 48 horas los militares salen a la calle a sacar a los piqueteros y manifestantes. Ojalá que no pase nada y no sea una tragedia, hasta que esto no se arregle, acá nos quedaremos. Estamos solos. Hay que tener paciencia”, afirmó Monti.