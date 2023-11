"Estamos viviendo una crisis adoptiva, no hay familias ofrecidas en Mar del Plata"

Mar del Plata no escapa a la regla general de todo el país: hay una crisis en materia adoptiva por la falta de familias ofrecidas.

"Estamos viviendo una crisis en materia adoptiva. No hay familias ofrecidas en los legajos para adoptar. No es algo de Mar del Plata o la provincia, no hay en Argentina. Bajó mucho el nivel de inscripción, ya no es porque sea largo, la legislación cambio, si se hace lento es por los operadores. El sistema contempla 60 días del niño aislado del grupo familiar y cuando es irreparable que vuelva el niño, hace que en el día 61 ya estemos buscando una familia alternativa", destacó Clara Alejandra Obligado, titular del Juzgado de familia N5, en diálogo con Ahora Mar del Plata.

Una vez pasados esos 61 días, se busca una familia alternativa "que puede ser adoptiva o cuidadores familiares". "Es una nueva figura en la provincia de Buenos Aires, nuestro juzgado es piloto en eso, mucho no podemos practicar porque tampoco se inscriben", destacó la jueza.

¿Por qué bajó el nivel de inscripción?

Para la doctora Obligado se basa en un aspecto común de esta sociedad. ¿Cuántas personas quieren tener hijos ahora? "Muchos responderán que no quieren enfrentar este mundo con una responsabilidad mas allá de la tuya: tu trabajo, querer viajar, satisfacer tus necesidades, salir a vivir solos con la complicación que conlleva alquilar", destacó como algunos de esos motivos.

"Los jóvenes no se inscriben. Se inscriben más adultos, que capaz no pueden tener hijos y descubren eso tarde. Pero por ahí tienen 35 y les surge alguna responsabilidad laboral superior que implique crecimiento personal y no se anotan para no tener esa responsabilidad extra. Tiene que ver con la época que estamos viviendo. Primero queremos satisfacer nuestros intereses, pero cuando no podemos (no llego a tener una casa, un trabajo que quiero) menos puedo pensar en un hijo", agregó.

Desmitificar la adopción

Obligado define la adopción como "una forma de construir familias". "En el código civil crearon varias formas de crear familia: natural, de dos personas que dan a luz, la adoptiva, la filiación por sentencia y la reproducción asistida. Esos son los medios de construir familia con descendiente. Es una forma la adopción de integrar a personas que no tienen tu sangre pero empiezan a construir hábitos familiares, lazos familiares, hasta parecerse en los modos de ser. La construcción familiar tiene que ver con el cotidiano, como ver ese adulto que es mi referente", agregó.

"Por eso la frase de la sangre tira quedo abandonada: no es la sangre lo que tira, es quienes me han criado. La adopción es una figura que tenemos que estar a la altura de construirla, no cualquiera puede", sintetizó la jueza.

"Necesitamos familias"

Para finalizar, en este Día Mundial de la Adopción, se conmemora el acto de adoptar. "No hay que remarcar que es un acto de amor, es un acto de responsabilidad. Los esperamos para que enfrenten este acto legal de responsabilidad porque necesitamos familias".

"Hay muchos niños que necesitan familias alternativas. Hoy adulto que se inscribe necesita una capacitación. Niños adoptivos vienen de familias disruptivas, vienen heridos a tu casa. Llamamos a marplatenses a que vengan a asesorarse al Juzgado de Familia Nº5 (San Martín 3544)", concluyó.