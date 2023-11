Estatales acordaron un aumento salarial del 19,9% y un bono de 70 mil pesos

La ATE y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que conduce el secretario adjunto nacional de la CGT, Andrés Rodríguez, aceptaron el ofrecimiento del Gobierno para el personal de la administración pública nacional para cerrar el año paritario.

"En esta última paritaria con el Gobierno saliente se decidió aceptar la oferta que, en un escenario muy complejo y atravesado por un proceso inflacionario que no dio tregua, permitió al sector público cerrar una de las paritarias anuales más altas", aseguró Aguiar.

Para el dirigente rionegrino, el próximo Gobierno tendrá que garantizar el pago del aguinaldo, el bono de 70 mil pesos y el aumento previsto para los haberes de diciembre, y reclamó "el cese de las amenazas sobre los derechos salariales y laborales".

Aguiar sostuvo esos conceptos en respuesta a recientes declaraciones del presidente electo Javier Milei, quien había puesto en duda la posibilidad de abonar el aguinaldo.

Los trabajadores enmarcados en el convenio colectivo laboral 214/06 de la ATE y la UPCN percibirán un aumento acumulativo del 19,9 por ciento, ratificó el sindicalista.

El acuerdo salarial incluyó una suma fija no remunerativa, no bonificable, excepcional y por única vez de 70 mil pesos, que se liquidará con los haberes de diciembre al personal permanente y no permanente, aunque ese bono solo será pagado a aquellos que cobren un ingreso bruto al 30 de septiembre inferior a los 803 mil pesos, indicaron los gremios.

La organización sindical reclamó en la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo "el inmediato pase a planta permanente de todos los trabajadores, según se había acordado con el Gobierno hace dos años, porque cumplió hasta ahora con menos de la mitad", dijo.

"También la ATE rechazó hoy el incumplimiento oficial del Plan de Regularización de Empleo Público. El pase a planta permanente de los trabajadores precarizados debe ser inmediato. Decenas de miles de empleados continúan desprotegidos", aseveró Aguiar.

El encuentro se realizó en la dependencia laboral de la Avenida Callao al 100 y, por la ATE, participaron además de Aguiar, Mercedes Cabezas y Flavio Vergara y la representante jurídica Mariana Amartino; por la UPCN el paritario Diego Gutiérrez y, por el Gobierno, la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani,.

Por su parte, la UPCN informó a Télam que el aumento salarial convenido hoy se aplicará sobre el presentismo y otros ítems, y puntualizó que el acuerdo permitió obtener un incremento acumulado de los haberes del 96,50 por ciento para el período junio-diciembre.