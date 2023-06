Estrenaron un documental sobre Messi y la Selección Argentina a 6 meses del Mundial

A las 10 hora argentina la producción quedó a disposición del público después de haber sido promocionada en las redes sociales durante los últimos días.

El título Alta en el Cielo está basado en la letra de la canción patriótica Aurora que homenajea a la bandera nacional y en el trailer, además de imágenes de Messi con la camiseta de las tres estrellas se puede leer que se trata de "Una historia sobre Argentina. Una historia sobre la pasión. Una historia sobre las posibilidades".

Salvo en la década del 80 cuando usó Le Coq Sportif y de un breve paso por Reebok a fines de los 90, la relación entre Adidas y la Selección argentina es una de las más duraderas del fútbol internacional.

A esto se suma que no solo Lionel Messi es la máxima figura de la marca sino que además Adidas es uno de los principales y más antiguos patrocinadores de la FIFA y más específicamente del Mundial de fútbol.

ALTA EN EL CIELO | THE STORY OF MESSI AND ARGENTINA’S HOMECOMING AFTER HISTORIC 2022 WORLD CUP WIN.