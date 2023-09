Ex Combatientes: "Nos sentimos agraviados por la falta de respeto de Mondino"

El Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata repudió las declaraciones de Diana Mondino , candidata de La Libertad Avanza y posible canciller de Javier Milei en caso de que llegase a la Casa Rosada, quien dijo que " será respetada la voluntad de los kelpers en una futura negociación" .

"La disputa de soberanía es con el Reino Unido y es importante destacar que la población residente en las Islas Malvinas fue implantada en 1833, por lo tanto de poco sirven posturas como ésta en la lucha por la recuperación del archipiélago", dijeron desde el Centro de ex Combatientes a través de un comunicado.

"El CESC trabaja desde hace 41 años promoviendo la reivindicación de la soberanía sobre las Malvinas, Antártida e islas del Atlántico Sur y nos sentimos agraviados por la falta de respeto de Mondino hacia la voluntad del pueblo argentino y por su falta de conocimiento de nuestra Constitución nacional de una posible representante en este conflicto", agregaron.

Mondino dijo en una entrevista con el diario inglés The Telegraph que los isleños de Malvinas deben decidir su propio destino: "Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie". "Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar", insistió la también candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires.

“Los derechos de los isleños serán respetados, deben ser respetados y no se les puede faltar el respeto. El concepto de que se puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es muy feudal e ingenuo”, agregó