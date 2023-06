Exploración offshore en Mar del Plata: se seleccionó el buque perforador y ya hay fecha de inicio

El DS-17 es un buque de perforación de aguas ultraprofundas, capaz de operar en profundidades de agua de más de 3600 metros. Actualmente, se encuentra llevando a cabo tareas de perforación en la Cuenca de Bacalhau, aguas cercanas a Rio de Janeiro, frente a las costas surorientales de Brasil, proveniente de la zona de Las Palmas España.

Marcelo Guiscardo destacó que “una vez que el buque finalice su trabajo actual, se dirigirá a Mar del Plata para comenzar la perforación en el proyecto Argerich, después de registrarse en la Prefectura Naval Argentina”.

Según Guiscardo, la perforación del primer pozo en Argerich “está programada para comenzar el 15 de diciembre y alcanzará una profundidad de agua de 1500 metros y una profundidad total de 4000 metros”.

Esta embarcación navega bajo bandera de las Islas Marshall y posee una eslora de 229,22 metros por 36 de manga, con un registro de construcción del año 2014, siendo su tecnología de la más moderna en materia de posicionamiento dinámico para la perforación a grandes profundidades.

La base de operaciones será el Puerto de Mar del Plata, y se estima que las tareas tomarán dos meses y costarán alrededor de 100 millones de dólares.

Una vez que se complete la perforación inicial, habrá que esperar varios meses para conocer el potencial hidrocarburífero del proyecto. Y es que el objetivo de este primer pozo es tener evidencias y certezas de la capacidad, cantidad, tipo y calidad de hidrocarburo que pueda haber en esa zona de la plataforma marina argentina. Esto es exploración, no explotación.

Guiscardo, titular de la empresa QM Equipment con sede en el parque industrial General Savio mencionó que “las empresas tomarán un tiempo prudencial para revelar los resultados, pero se espera que para junio de 2024 se puedan tener noticias sobre los hallazgos”.

En última instancia, serán las compañías las que tendrán la última palabra en este sentido, analizando costos, disponibilidad o no de hidrocarburos y precios internacionales de los mismos. Este primer pozo geológico se cerrará en el fondo marino y no se utilizará para futuras operaciones, solamente es un pozo para conocer la geología del lugar. A partir de los datos analizados, comenzaran o no nuevas perforaciones.

En preparación para la actividad en el bloque CAN-100, las empresas de Mar del Plata han estado trabajando durante los últimos tres años para obtener las certificaciones y cumplir con las normas necesarias para trabajar en el sector offshore, como destacó Guiscardo, presidente del Clúster de Energía.

Actualmente, las autoridades están ocupándose de las tareas logísticas relacionadas con el almacenamiento de los insumos necesarios y la planificación de los viajes en helicóptero desde la terminal marítima de la ciudad. Guiscardo mencionó que “están evaluando cómo proveer comida y suministros para la tripulación, ya que se necesitará llevar y traer personal, incluyendo inspectores y miembros de las compañías, debido a la naturaleza de la operación”.

Además, se presta atención a todos los elementos requeridos para la perforación, algunos de los cuales deben ser suministrados desde tierra. Guiscardo considera importante estar preparados para satisfacer estos requisitos.

En cuanto a la información proporcionada por las empresas sobre el proyecto Argerich, ha sido limitada hasta el momento. Sin embargo, el manager de Equinor Argentina, José Frey, mencionó que el bloque CAN-100 es uno de los más interesantes en el sector offshore debido a las similitudes con los descubrimientos realizados del lado opuesto del Atlántico, en Namibia. Frey enfatizó que, aunque esto “no garantiza el hallazgo de hidrocarburos, el contexto geológico es muy interesante”.

Frey también hizo una comparación entre Vaca Muerta y el Pozo Argerich, señalando que Vaca Muerta comenzó en 2012 y actualmente estamos presenciando una etapa de exportación, nueve años después. Destacó que el sector offshore también requerirá un tiempo prolongado, con proyectos a largo plazo de 5, 10 o 15 años. El primer paso es perforar el pozo de exploración, y Equinor Argentina está trabajando arduamente para lograrlo a finales de este año. A partir de ahí, se evaluarán los resultados y los recursos, teniendo en cuenta la naturaleza de los proyectos a largo plazo.