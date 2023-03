Explosión en el Don Bosco: fuertes declaraciones de la abogada de la víctima

“No sé si la defensa pedirá una nueva declaración cuando se le pasen los nervios, para que brinde una explicación de los hechos. La declaración es la primera defensa y tiene todo el derecho”, agregó Martorella en declaraciones a Radio Brisas. “Las pruebas son más que suficientes para que la causa se eleve a juicio”, expresó.

Sobre el cambio de carátula, de lesiones gravísimas a lesiones leves, Martorella dijo que “en un certificado se constataba que Azul perdió el 94,6% de capacidad auditiva por un trauma acústico severo bilateral. El médico de policía determinó que las lesiones son graves y que la incapacidad sería relativa y no absoluta. Esta calificación no es definitiva. Nosotros creemos que son gravísimas”.

Azul Zabaleta.jpg

Además, Martorella reclamó en el programa Brisas Primera Edición que “el papá hizo una denuncia, no se la tomaron, la hizo cuatro días después, todo por cuestiones burocráticas. Cuando desde la justicia no había respuesta, acudieron a los medios de comunicación y se toma un impulso, que es dado por los padres. Es un hecho de gravedad y no hicieron nada”.

“Azul está en un tratamiento después de un trauma severo vivido en un lugar donde debería haber estado a resguardo. Hay lesiones físicas, pero también cuestiones psicológicas y emocionales que se está tratando”, confirmó sobre el presente de la adolescente.

En cuanto a las penas, explicó que “si las lesiones son gravísimas es de 3 a 10 años, pero como son graves la pena es de 1 a 6 años”. Y sobre las declaraciones de las autoridades del colegio, dijo que “considero que incurrieron en un delito, pero dicen que no, pero solamente declararon de forma testimonial. Lo que dicen es dónde estaban, qué escucharon y vieron, quién llevó el cesto de basura, dónde lo guardaron. En definitiva, la única pregunta que le hizo la fiscalía es por qué no hicieron una denuncia, y las tres autoridades dijeron que siguieron un guía de intervención en situaciones conflictivas donde no estaba contemplada la posibilidad de efectuar una denuncia. Lo cual a mi como profesional, como ciudadana y como mamá, no me satisface en absoluto porque es un delito que se cometió en una institución educativa".

“Esto debe ser ejemplificador para otros adolescentes que incurren en estas bromas, que no creo que sean solo bromas. No podemos tener la ingenuidad de creer que los adolescentes no pueden medir las consecuencias de sus actos. Las autoridades educativas deben tomar cartas en el asunto y no hacer solo talleres de reflexión”, reclamó.

“Este sujeto no tuvo ninguna consecuencia por parte de las autoridades. No se tomó ninguna decisión. Hay colegios que tuvieron un determinado nivel académico y de educación en valores que verdaderamente lo han perdido”, acusó Martorella.