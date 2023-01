"Falleció", dijeron los rugbiers y Twitter estalló en su contra

Los ocho acusados de matar a Fernando Báez Sosa en la madrugada de 18 de enero del 2020 en Villa Gesell pidieron "disculpas" a la familia de la víctima, manifestaron estar "arrepentidos" del hecho, indicaron que "no hubo ningún plan de matar" y aseguraron que lamentan "la muerte de un joven de su misma edad", al decir sus "últimas palabras" en el juicio que se les sigue en la ciudad de Dolores. Varios pronunciaron “falleció”.

Al decir sus palabras finales antes de la sentencia, que será dada a conocer el lunes 6 de febrero próximo, Máximo Thomsen (23), Blas Cinalli (21), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Ciro (22), Lucas (23)y Luciano Pertossi (21) y Ayrton Viollaz (23) se expresaron en el mismo sentido frente al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.

