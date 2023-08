Fantasticland, la novela de no ficción de Ana Wajszczuk

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCvk7vMwP8FN%2F%3Fimg_index%3D1&access_token=EAAGZAH4sEtVABOwWRmWh00zxMA6dU3qr8xNiPIUwGnO5ZBeJufCqZC2ZBotyf8Ka7bu3vwDWa5yT2rNzBbXsQFMHr1Lg9WQnkaUqB5mZBNCOP5iepgePKVNtBqZBlK5ykhcvCKnMk2qa35W43iSdHmMOlAXThIcXQxRqhANW2u7FWM6ZAZBywyIOlAfZCOr3T794h8YyDuQZDZD View this post on Instagram A post shared by Penguin Argentina (@penguinlibrosar)

¿Cuántas veces puede intentarse algo por última vez? Muchas, todas. La madre de Fantasticland es una potencia insistente. No para. Ni siquiera cuando no puede seguir. La nave de la voluntad ya se ha puesto en marcha, y en la cabina de mandos reina el desconcierto. ¿Qué quiere? A simple vista, quiere una hija en medio del amor, digamos un fruto. Pero no se desea sobre un lecho de tréboles. La amenaza bíblica asociada a la obstetricia tiene una variante precoz: se embarazará con dolor. Un dolor completo, de tormentas biológicas y mentales que se despliega antes de los hechos como un pacto con el diablo invertido. Primero hay que pagar, después vemos.

La primera novela de Ana Wajszczuk no se rebaja nunca a la vergüenza antiliteraria de la contención. No hay temor de sentir ni de decir. Con sus resonancias a parque de entretenimientos terrorífico, Fantasticland es el nombre de un universo hecho a mano por la fuerza y la belleza injustamente no reconocidas de la obsesión, sin la cual este mundo no sería nada.

Juan José Becerra

Comentarios de la crítica

«Este no es un libro más sobre maternidad. Es un viaje introspectivo del que Ana Wajszczuk emerge con esta novela inolvidable, llena de beligerancia, amor y belleza poética.»

Josefina Licitra

«En un universo discursivo tan atravesado por la superioridad moral como el de la maternidad, no es poca cosa esta historia, con sus luces y sus miserias, en la que ningún deseo es puro, ni mejor que otro.»

Tamara Tenenbaum