Fardín, tras el fallo que condenó a Darthés: "Al fin la Justicia escucha mi palabra"

"Necesitamos que los chicos aprendan, no que no repitan"

“Esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para esas personas que están sufriendo un abuso”, dijo la joven que era menor de edad cuando ocurrió el hecho que denunció varios años después, cuando ya era mayor.

“Si tenés a alguien que te cuenta su historia, empatizá, no le preguntes por qué tardó en hablar, por qué no lo dijo antes”, aconsejó tras la experiencia vivida que estuvo cargada de tropiezos y situaciones adversas. “Al fin la Justicia dice que es culpable, al fin la Justicia escucha mi palabra, me cree y creyéndome a mí le cree a otras”, resaltó con felicidad por el fallo que se conoció en este inicio de semana.

Con bronca cuestionó que por momentos, cuando salió a denunciar y mantuvo en alto ese reclamo desde los medios, se la cuestionó por una supuesta búsqueda de algún interés adicional y personal a partir de esta causa y la exposición que había logrado.

“Recibí muchísimos ataques, han dicho que lo hacía por la fama, a quién se le puede ocurrir que a alguien le gustaría ser famosa por el hecho más horroroso de su vida”, señaló Fardin, aunque se mostró tranquila de que su caso haya servido para que la causa de la violencia de género y el abuso se visibilice: “Si mi nombre, mi cara y mi voz sirvieron para que otras se animen a habla, me he puesto a disposición”, dijo ante los medios.

Se mostró muy agradecida por el acompañamiento que logró desde distintas instituciones y la comunidad en general, así como también por una causa que involucró a la justicia de Nicaragua, país en el que ocurrió el hecho denunciado, y de Brasil, donde reside Darthés, que además en nacido en ese país.

La justicia fijó esta pena de seis años de prisión pero con una modalidad de cumplimiento que no requerirá quedar alojado en una unidad penal sino que derivará en el cumplimiento necesario de determinadas pautas establecidos por el sistema penitenciario del vecino país para este tipo de casos.