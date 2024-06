Florencia Bonelli, sobre el éxito de las novelas históricas: "Los seres humanos intuimos que nos mienten"

En su visita a Mar del Plata, donde firmó más de 300 ejemplares en un encuentro con lectores, la escritora de best sellers, Florencia Bonelli , brindó una entrevista exclusiva en "El Librero", el programa de streaming de Canal 8.

"Los seres humanos intuimos que nos mienten", dijo la autora más vendida de la argentina, en relación con el éxito de las novelas históricas, y lamentó que historia no sea una de las materias favoritas de los estudiantes "porque se la explica sin alma".

Recordando sus primeros libros publicados y en el filo de su 25º aniversario como escritora, Bonelli sostuvo que "yo no me senté a escribir novelas para hacer felices a las personas, lo hice porque las historias me brotaban".

En la entrevista, la autora de la saga La casa Neville, que posible culminará en noviembre o diciembre -tal como anticipó en diálogo con Federico Bruno-, repasó los libros más importantes de su vida y tuvo palabras elogiosas para "Lo que el viento se llevó", de Margaret Mitchell.

“Dadme el control de la moneda de un país y no me importará quién hace las leyes”. Esta frase, atribuida al banquero alemán Mayer Aschel Rothschild, es uno de los epígrafes con los que abre No quieras nada vil, el volumen intermedio de esta trilogía en la que Bonelli nos presenta a la familia Neville, propietaria del banco más importante del Reino Unido, e incluso de Europa, a comienzos del siglo XIX.

La casa Neville está administrada por la hábil Manon, la hija menor de la familia. Alrededor de ella se teje una red de intrigas, ambiciones y traiciones. En medio de la lucha por la supervivencia en ese complejo entramado familiar y de negocios –que se desarrolla no sólo en Londres sino también en geografías tan distantes como China y el Río de la Plata–, la heroína deberá defender además su amor por el conde Alexander Blackraven.

Escuchá la entrevista completa de Florencia Bonelli con Federico Bruno