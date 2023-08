Frente a la veda electoral: qué serie o película ver esta noche

Resumen:

Para sus compañeros de equipo del MI6, Rachel Stone es una novata. Lo que no saben es que en realidad es una talentosa agente... y que sus dos vidas están a punto de chocar.

Medicina letal en Netflix

Se basa en el libro Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic, de Barry Meier, y en el artículo “The Family That Built an Empire of Pain”, publicado por Patrick Radden Keefe en The New Yorker. La serie limitada reflexiona sobe el crimen, la responsabilidad y los sistemas que fueron incapaces de ayudar a miles de de personas afectadas en Estados Unidos.

Resumen:

La miniserie explora, desde la ficción, algunos orígenes y consecuencias de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, y se inspira en las experiencias de responsables, víctimas e investigadores cuyas vidas se vieron irremediablemente afectadas tras la invención del OxyContin.

Buena suerte, Leo Grande en Netflix

Comedia sensual e íntima que protagonizan Emma Thompson y Daryl McCormack. La historia sigue a Nancy Stokes (Thompson) en su vida como jubilada y viuda, y que recuerda su matrimonio como un infierno para ella. Para disfrutar una noche de sexo y pasión por primera vez, ella contrata a un joven que ofrece servicios sexuales conocido como Leo Grande. Nunca nada será igual para Nancy a partir de ahora.

Resumen:

Tras quedar viuda, una maestra jubilada que no conoció la pasión con su marido contrata a un joven y encantadora trabajador sexual para que le dé un curso intensivo sobre el placer.

Zombiverso en Netflix

Este reality show de terror hecho en Corea del Sur se ambienta en un apocalipsis zombi. Los concursantes tendrán que hallar la mejor forma de sobrevivir para ganar la competencia, mientras huyen de los muertos vivientes que acechan las calles de la ciudad.

Resumen:

Seúl se ha transformado en un universo zombi, donde un grupo de participantes deberá superar desafíos difíciles para sobrevivir.

El sastre en Netflix

La serie dramática de origen turco sigue a un reconocido sastre que heredó este oficio cuando su abuelo muere. El elenco está conformado por Çaatay Ulusoy como Peyami, Salih Bademci como Dimitri, ifanur Gül como Esvet, Olgun imek como Mustafa, Ece Sükan como Suzi, entre otros. Los nuevos episodios recién llegaron a la plataforma y el título se posiciona actualmente entre lo más visto.

Resumen:

Narra la historia de Peyami, un sastre famoso que heredó el talento y un exitoso negocio de su abuelo. Cuando este muere, el joven se lleva su mayor secreto a Estambul y ahora debe velarlo para que nadie descubra la verdad. Por su parte, para escapar de una relación abusiva con Dimitri, Esvet llega de manera misteriosa a la vida de Peyami y Mustafa, con sus propios secretos.