Fuerte suba del boleto a Santa Clara y Miramar: ¿Cuáles son los nuevos valores?

Esta situación generó indignación y bronca entre los usuarios, quienes en las redes sociales mostraron su descontento . En el grupo de Facebook Pasajeros del 221 Costa Azul , muchos reclamaron y otros comenzaron a organizarse para viajar en grupo en autos . "No pagaremos la locura que nos piden para ir a laburar", expresó una usuaria. "Nos cobran una locura, se c... en los horarios, nos llevan como vacas y encima una mugre te bajas del colectivo llena de tierra", reclamó otra.

"Pongámonos de acuerdo y reclamemos", propuso otro usuario. "Con tanto aumento, espero que mínimo las unidades estén limpias, los choferes no usen el celular, no manejen como bestias, paren en todas las paradas, no se rompa una sola unidad, no nos lleven parados, hacinados y sin aire acondicionado, cumplan a raja tabla el horario y que no pasen a vuelo rasante por las ciudades levantando tierra y dejando a la gente pagando en las paradas", aseveró otra usuaria que lo utiliza hasta Santa Clara.

"En horario pico es casi imposible viajar, entre el costo y lo peligroso que es que vayan 80 personas en un colectivo preparado para 45", reclamó alguien que se traslada hacia y desde Miramar. "Lo que sale ahora es una barbaridad y viajando mal en hora pico, incluso a veces sin poder subir", agregó otra clienta.

El aumento de los pasajes de estas líneas interurbanas se había aplicado en el mes de mayo y rondó el 40%. Ahora, la nueva suba aplicada supera el 80%. Los nuevos valores de los pasajes son los siguientes: Serena – Santa Clara: $ 1700; Serena – Cobo: $ 2200; Serena – Mar Chiquita: $ 3000; Boleto plano: $ 300; Centro de Mar del Plata – Santa Clara: $ 900; Centro de Mar del Plata – Cobo: $ 1400; Centro de Mar del Plata – Mar Chiquita: $ 1600; Santa Clara – Cobo: $ 500; Santa Clara – Mar Chiquita: $ 800 y Santa Clara – Laguna Mar Chiquita: $ 1000.