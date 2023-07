Fuertes controles tras la detección del virus rugoso del tomate en Mar del Plata

Sociedad PreViaje 5: "Es una buena noticia y esperemos que se anuncie con certezas para no generar falsas expectativas en la gente"

El alerta fitosanitario se llevó a cabo tras confirmar la detección del virus rugoso del tomate (ToBRFV) que fue hallado en muestras oficiales tomadas en plantaciones de Mar del Plata, La Plata y en Lavalle, provincia de Corrientes. Desde la asociación de Productores frutohortícolas de Mar del Plata aseguraron que la detección se dio en "tomates de la temporada pasada ya que actualmente no hay plantación".

"Para precaución y recaudos se está preparando con SENASA, el municipio y la asociación de productores una serie de capacitaciones para los productores. Tenemos que controlar una por una para que no se propague. Hay que aportar y participar, tenemos que ser los monitoreadores de la posibilidad de encontrar un virus. Entre todos vamos a lograr una coordinación para evitar un problema más serio", expresó Ricardo Velimirovich, presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas de General Pueyrredon

"No tenemos tomate en Mar del Plata, acá estamos en la etapa de preparación de los invernaderos. Los tomates no llegan con virus a los consumidores, en el embalado se descarta. Eso no se va a ver en el comercio"

El virus rugoso del tomate o Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) es una nueva virosis detectada por primera vez en Israel en 2014, que daña cultivos de tomate y pimiento, aunque no afecta la salud humana ni animal

Se caracteriza por provocar síntomas como manchas marrones en los frutos, deformaciones, pérdida de calidad y reducción en la producción.

Además, la rápida propagación del virus a través de semillas, plantas infectadas y utensilios de trabajo representa un riesgo para los productores, que deben implementar medidas de control y prevención eficaces.

Según informó el organismo, "los hallazgos corresponden a muestras de plantaciones de tomate que presentaban sintomatología compatible con el virus y que fueron recolectadas durante monitoreos realizados por el Senasa"

En ese sentido, se dispuso que los establecimientos productivos mantengan en aislamiento los sitios de producción donde se produjo la detección y que apliquen medidas de higiene y desinfección en herramientas de trabajo y otros elementos que pudieran actuar como transmisores del virus, según lo establecido por la Resolución Senasa 569 de 2023.

A través de la mencionada norma, el Senasa declaró el alerta fitosanitaria para todo el territorio nacional respecto del virus rugoso del tomate y convocó a un trabajo interinstitucional público-privado para fortalecer las acciones a partir de determinar la situación del ToBRFV en el país.

El objetivo del alerta es lograr contener y erradicar los focos que eventualmente se detecten del virus, evitando su establecimiento y dispersión, y poner en conocimiento de la situación a los productores y a la sociedad en general.

La norma establece las medidas de prevención, detección, contención y erradicación en relación con este virus, y la denuncia obligatoria de los síntomas sospechosos de la enfermedad.