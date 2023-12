Fuertes tormentas se acercan a Mar del Plata: hay alerta naranja

Se viene la lluvia nuevamente. Las malas condiciones climáticas no dan respiro. Tras el cese del alerta del jueves, Mar del Plata será visitada por tormentas fuertes , con posible caída de granizo y la aparición de rayos, después del mediodía de este sábado y durante la mañana del domingo . Según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional en su Sistema de Alerta Temprana , el comienzo será este sábado por la tarde noche.

La información brindada por el Servicio Meteorológico Nacional es la misma que para la zona de Necochea. En cuanto a las recomendaciones, se pide no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Además, “para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas”.

clima mar del plata nubes nublado.jpeg

Para este sábado, en tanto, se espera una temperatura de 25 grados de máxima y 16 grados de mínima. El cielo permanecerá mayormente nublado y para la tarde y la noche se esperan fuertes tormentas. Las ráfagas de viento llegarán a 50 kilómetros por hora.