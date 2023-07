¿Gastronomía excéntrica o mal gusto?: pidieron un postre para compartir y lo sirvieron en un inodoro

Un video que se volvió rápidamente viral en plataformas como Twitter y TikTok, despertó toda clase de reacciones. Se trata de un clip donde se puede apreciar a un mozo llevando un inodoro en tamaño real con helado de chocolate distribuido por toda la superficie a un grupo de comensales.

A pesar de la asquerosa imagen, los clientes disfrutaron del plato sin ningún tipo de reparo. El impacto de esta peculiar estrategia no pasó desapercibido. La creatividad del restaurante fue puesta en evidencia y los internautas quedaron impresionados por la originalidad de la propuesta.

Como era de esperarse, las reacciones no fueron todas positivas. Muchos usuarios expresaron su disgusto y desaprobación ante esta idea tan poco convencional. En tanto, otros se lo tomaron con humor y reaccionaron con risas y chistes al respecto.

“Es todo risas hasta que encontrás el primer grano de choclo”, “A comer frijoles y soy millonario”, “¡No, no podés! Es un asco, seguro que es en Palermo. Se me revolvió el estómago”, “Estoy espantada, asqueada y no tengo descripción gráfica de mi cara”, “El helado es una cagada, literal”, “La gente ya no tienen más que inventar”, fueron algunos de los tantos comentarios que inundaron las redes.

A pesar de las críticas, el restaurante logró su cometido, ya que el video se hizo viral y capturó la atención de una amplia audiencia. Superó los 121 mil “me gusta” y recibió más de 7.000 comentarios de los usuarios.

Aunque el clip generó cierto disgusto, la creatividad y originalidad del restaurante lograron atraer la atención y curiosidad de muchos.