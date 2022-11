Gastronómicos y hoteleros tendrán un plus de temporada de 120 mil pesos

Los gastronómicos y hoteleros cobrarán un plus de temporada de $120 mil , según informaron desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

"Celebramos que hace dos días firmamos el plus de temporada para los trabajadores de la hotelería y gastronomía, de 120 mil pesos que es un 400% más de lo que fue la temp0rada pasada. Un plus que este 15 de diciembre deberán abonar la primer parte del plus que son 20 mil pesos que entrarán en el bolsillo de los trabajadores", sostuvo Pablo Santín, secretario general del gremio.