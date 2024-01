Goncalvez: "Hay una conflictividad social muy alta"

“Es imposible controlar a un millón y medio de personas. Si no apelamos a la conciencia ciudadana, estoy se torna muy difícil. Se hace un trabajo de prevención, pero es imposible estar en cada rincón de la ciudad” , remarcó el funcionario.

Sobre el video de la pelea en el colectivo 562, Goncalvez destacó que “había criaturas y gente trabajadora intentando volver a sus hogares. Hay una conflictividad social muy alta. Está trastocado el tema de que los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. No hay diálogo en la sociedad para solucionar conflictos”.

“La mayor responsabilidad del Estado fue en el pasado, lo que no se supo ver en la política años atrás es lo que estamos viendo hoy. El Estado puede sancionar, por eso es importante denunciar”, apuntó.

Sobre “la problemática de los cuidacoches”, Goncalvez reconoció que “se repite y se aborda. Muchas veces se hacen controles, pero cuando nos vamos, el problema vuelve”.

Luego, tras repasar las estadísticas de los primeros días del año en cuanto a las denuncias contra los “trapitos”, el funcionario dijo que “no alcanza por la actividad y otro poco porque la gente estaciona donde están los carteles. Si dice prohibido estacionar, no se puede por más que alguien diga que sí”.

Además, Goncalvez relató que con los operativos en la nocturnidad tratan de evitar situaciones peligrosas o graves, que terminan por la vida de las personas, pero remarcó que “es imposible controlar a un millón y medio de personas. Si no apelamos a la conciencia ciudadana, estoy se torna muy difícil. Se hace un trabajo de prevención, pero es imposible estar en cada rincón de la ciudad. No tenemos que claudicar para cambiar las cosas en el futuro. El camino no es bueno, debemos cambiar un montón de cosas, mientras tanto tenemos que dar respuestas”.