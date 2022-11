"Gracias a la maestra y a todos los que le hacían bullying a mi hija, ahora ella está muerta"

ARA SAN JUAN Alberto Fernández: "No descansaremos hasta que se sepa la verdad y se haga justicia"

“Les quiero avisar que Martina no va a ir más a la escuela, porque el viernes estuvo con vómitos, el sábado se descompuso, le internamos en terapia intensiva y murió”, contó en el audio, dirigido al parecer a los padres y docentes de la escuela a la que asistía la niña.

El caso ocurrió en Misiones y generó conmoción. “Gracias a la maestra y a todos los compañeros que le hacían bullying a mi hija, que yo mil veces fui y hablé con la maestra, con la directora y le seguían haciendo bulllying”, señaló.

“Ella entró al Hospital por una intoxicación de cocaína, que no sabemos de donde sacó, ni como ingirió. Les comentó ahora para que todos ya lo sepan y no inventen cosas que no son y se enteren por mi propia boca”, agregó.

“Le re-agradezco a la maestra por hacerle bullying todo el año a mi hija y a sus compañeritos también. Ya le comento desde ahora que ya no van a tener que hacer más nada. Ustedes le decían que era gordita", expresó.

“Ahora se les va a investigar a todos, para saber de donde salió eso”, dijo en referencia a la droga que consumió la niña. Y aconsejó: “Por favor crean a sus hijos, como yo le creí a mi hija; créanles porque sí pasa eso”.

“Es la primera vez que ocurre, nos sorprendió mucho el caso. Suele dar positivo para clonazepam o algún antiepiléptico, pero nunca para cocaína. No sabemos de qué manera o condiciones fue ingerido”, dijo la jefa del sector de Pediatría.