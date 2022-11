Grave denuncia de una trabajadora sexual contra la Policía Bonaerense: "Me asfixiaron"

Juana , una trabajadora sexual de Mar del Plata, denunció ante los medios a la Policía Bonaerense por maltrato y persecución. Rodeada de compañeras, relató que “estaba caminando por la Vieja Terminal , volviendo a mi casa. Veo una patrulla y como hay persecución porque no podemos salir a la calle por la ordenanza, por miedo me puse a filmarlos, pero eran de la Bonaerense, entonces cuando los filmé me dijeron que era un delito, pero no es verdad. Es la única herramienta que tengo para protegerme desgraciadamente”.

“Me pidieron que me registre, yo les pregunté por qué si no estaba haciendo nada malo, estaba volviendo a mi casa. Se bajaron muy agresivamente y yo me asusté y salí corriendo. Por resistencia a la autoridad me corrieron y me maniataron, me asfixiaron y me quedó un derrame. Yo le decía que parara porque me estaba asfixiando” , comentó ante los medios.

“Empecé a gritar, había mucha gente, pero nadie hizo nada. Me apretaron las muñecas muy fuerte, me metieron en la camioneta sin ningún motivo y me empezaron a decir de todo, me trataron de hombre, me dijeron que era un pelotudo y que tenía algo, que estaba tomando. Yo no tenía nada”, refirió Juana indignada.

Luego, acusó que “a las migrantes las picanean, es mucho peor, es muy grave lo que está pasando. Fui una privilegiada. Algún día, una que no tenga documento no va a estar acá. Tenía un gramo de marihuana, me hicieron una causa por tenencia y me llevaron detenida. Cuando estaba ahí, me desnudaron, me revisaron y me hicieron borrar los videos”.

“Me hicieron una contravención por disturbios pero no me pueden llevar detenida, ¿por qué yo soy presunta vendedora de estupefacientes? ¿por qué se violentan antes de saberlo?”, reclamó.

Sobre el manejo del colectivo desde que está vigente la ordenanza, Juana reconoció que "nos organizamos para alejarnos de las zonas calientes, pero quedarnos en los alrededores. La policía ya lo sabe, hay superiores ven a través de las cámaras y si hay alguna travesti los mandan. Hay una articulación para perseguir, es muy grave".