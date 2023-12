Gremio de marineros advierten que la "Ley Ómnibus" dejaría la pesca en manos extranjeras

El secretario General del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), Pablo Trueba , advirtió que la “Ley Ómnibus” presentada por el gobierno nacional no solo tendrá impacto sobre la dinámica pesquera en el país sino que abre un riesgo firme de que la actividad quede bajo manejo de manos extranjeras, con consecuente posibilidad de pérdida de empleos locales.

“En el caso de las licitaciones internacionales pueden venir capitales chinos, por ejemplo, comprar todos los permisos y quedarse con la pesca argentina. En consecuencia, las empresas nacionales que ya están instaladas podrán tener toda la estructura pero no podrán salir a pescar si el dueño del pescado es otro . La puede pasar a cualquier empresa, sea grande o chica”, detalló al referirse a esta novedad que inquieta a esta industria.

En esa misma línea, agregó que “los empresarios argentinos que vienen trabajando desde hace años pueden tener todo, la capacidad operativa, frigorífico, el personal, los barcos, pero no tendrán lo principal que es la cuota de captura. Por ende, le quedará negociar con quien la licitó o terminar vendiéndole todo. Eso generará claramente una gran pérdida de fuentes de empleo”.

El gremialista explicó también que “hoy vemos a los buques chinos al borde de la zona económica exclusiva". "Si estas medidas del gobierno se ponen en práctica y ellos ganan la licitación, que la ganan poniendo dinero y lo tienen, se quedarían con las capturas por 20 años". Y manifiesta que "los capitales chinos serían los dueños de la pesca argentina porque nuestro país dejaría de tener un manejo directo de la pesca”.

“Todo esto nos parece un horror porque licitar internacionalmente la pesca no tiene sentido", dijo Trueba, entre varios referentes -tanto empresarios como gremialistas- de la actividad que salieron a criticar estas reforma. "Eso se hace cuando en nuestro país no hay interesados en invertir y vienen capitales de afuera. En la pesca no es así, en su mayoría hay empresas argentinas, algunas son mixtas pero la pesca es nuestra. Esto que propone el gobierno nos preocupa mucho porque afecta al trabajador y por si fuera poco perderíamos las capturas de pescado por 20 años”, dijo.

En otro orden y en relación al anuncio del gobierno que los productos de la pesca quedarían alcanzados por el 15% en los derechos de exportación, el titular del Simape explicó que “esa situación también nos impacta directamente a los trabajadores porque los convenios colectivos de trabajo están dolarizados. Claramente afectará en los ingresos de los trabajadores”.