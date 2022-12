Guardavidas anticipan medidas de fuerza y protestas si no hay acuerdo salarial con concesionarios de balnearios

“Tuvimos una nueva reunión con el sector empresarial en el Ministerio de Trabajo y lamentablemente no hubo una propuesta que nos satisfaga. Ante ello se decidió que el próximo sábado los guardavidas municipales y privados izaremos las cuatro banderas a modo de protesta”, explicó Néstor Nardone, secretario General del Sindicato de Guardavidas.

image.png

Confirmó además que en caso de no lograr un acuerdo en la reunión prevista en sede ministerial ya tienen un plan de protestas públicas en balnearios. “Puede ser en la zona del Torreón, Playa Grande, Punta Mogotes o la zona Sur”, anticipó. La discusión, en esta caso, pasa por guardavidas contratados por privados, ya que con el municipio ya hubo acuerdo.

Por eso aclaró que el sindicato se ha declarado en estado de “alerta y movilización” debido a esta “postura inflexible de los empresarios que no contemplan el impacto que genera la inflación en los salarios de los trabajadores”.

“Estamos ante una gran temporada de verano, con reservas de sombra como nunca antes tuvo la ciudad y por ello no entendemos esta postura empresarial”, recordaron y, frente a ese contexto, advirtieron que van a defender los derechos de los trabajadores del sector con la decisión de “llegar a la instancia del conflicto si es necesario”.

A modo de protesta, los guardavidas de La Perla, Punta Mogotes y Playa Grande colocaron las cuatro banderas, incluida la roja de prohibición de baño. "No hay acuerdo salarial, seguimos cobrando lo de la temporada pasada, la cámara de empresarios no quiere pagar el 100% que pedimos", dijeron los guardavidas.

Conflicto en Playa Serena

Desde la Unión de Guardavidas Agremiados advirtieron que el conflicto es inminente en Playa Serena. "Con motivo de la renovación del contrato de locación comercial correspondiente a Playa Serena, vemos con mucha preocupación los términos y condiciones mediante los cuales los propietarios incumplen con la ley provincial de Guardavidas y las ordenanzas municipales en relación a la seguridad en playas y al pago del salario de los guardavidas que trabajan en ese balneario", afirmaron.

"En distintas oportunidades hemos dialogado con los locatarios y ellos no se ajustan a las normas vigentes. No existe en toda la costa marplatense ni provincial una playa con bajada al mar para turistas y vecinos que tenga guardavidas y no les paguen el salario. Nos encaminamos a un nuevo conflicto con los dueños de las tierras y los locatarios, siempre por las mismas razones, que no son otras que la defensa del trabajador guardavidas", expresaron.