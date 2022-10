“Los decks nacieron a partir de una necesidad que teníamos todos en un momento histórico, con una cuarentena muy larga. Permitieron generar lugares donde la gente se pudiera sentar al aire libre y eso generó trabajo”, resaltó en diálogo con la prensa.

El jefe comunal recordó que en el segundo trimestre de 2020 Mar del Plata llegó al índice de desocupación más alto, con 26%. “Se pensó, con los distintos protocolos, cómo generar más trabajo para la ciudad, que estaba golpeada. Hay que tener en claro de dónde se arrancó”, sostuvo.

Ante las críticas, aclaró: “Estamos trabajando sobre una regulación más específica, porque algunos se fueron de norma y no están bien. Pero no quiere decir que no sea una buena política. Sí lo es con los controles, sin excesos, con una norma, haciéndolo como corresponde. Lo están trabajando en el concejo escuchando a todos”.

Para Montenegro, “tomar decisiones políticas es asumir costos”. “Pero yo asumo los costos pensando en los vecinos de mi ciudad, no en los costos políticos para Montenegro. Entiendo que es algo que genera trabajo, con la posibilidad de que haya más marplatenses que estén mejor, y lo vamos a seguir haciendo, siempre con el equilibrio de marcar cuando algo está fuera de la norma”, agregó.

El concejal y ex secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, también defendió los decks. “Son una tendencia mundial. La intención es que continúen”, destacó. “Se está trabajando en una nueva normativa para ordenar la instalación. Y se escuchó a todos los sectores, recibimos informes”, aclaró en radio Brisas.

Para el edil, “es una medida que fue muy efectiva para generar trabajo, lo hizo con 700 puestos directos y casi 2000 indirectos”. Sin embargo, coincidió en que “muchos cometieron excesos”. “Debemos lograr que el abordaje del espacio público sea lo mejor posible”, remarcó.