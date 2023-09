Habitar: la historia detrás del grafiti que se repite por las calles de Mar del Plata

Mar del Plata, la ciudad donde se le plantea que todo esto no le alcanza. La Feliz, la amada por turistas, pero ¿deshabitada por los que la respiran todo el año? La Perla del Atlántico, a la que se le busca una identidad, pero muchas veces no se la encuentra, es intervenida hace ya un largo tiempo por un mural muy particular: una isla que flota, una carpa que descansa sobre esta y una palabra que se repite como un mantra: habitar.

Detrás de este dibujo, grafiti, obra de arte o intervención se encuentra su creador. Que una obra capte la atención y genere algún tipo de sentimiento significa que llegó a su objetivo y Javier Almirón lo ha logrado con su proyecto. Los transeúntes se preguntan de qué puede llegar a tratarse este simpático dibujo, cuál es su significado o simplemente lo inventan. Para poder saldar esta duda Ahora Mar del Plata contactó a su creador y de esta forma responder la gran incógnita: ¿qué es habitar?

EL ARTISTA DETRÁS DE LA OBRA

Ahora Mar del Plata: ¿Quién es Javier Almirón?

Javier Almirón: Soy artista, marplatense, docente de pintura y tengo 37 años. Lo que más me gusta hacer son murales. Soy activista medioambiental: participé en la marcha del cambio climático y en contra de las petroleras donde realicé algunos murales. Formo parte de un colectivo de pegatinas llamado Mardel Pegoteo. Hago ilustración digital y soy gestor cultural. Nací en el barrio Villa Lourdes.

Lo que trabajo en mi obra en general es la relación que tiene el humano con la naturaleza y el poder que tiene mediante sus acciones.

Dibujo desde muy chico, comencé a estudiar a los 12 años gracias el esfuerzo de mis papás. Me formé con Ana Aguilera. Luego ingresé a la Escuela de Artes Visuales M.A Malharro donde todos esos conocimientos pude aplicarlos con más libertad. No me animé a estudiar ilustración y decidí dedicarme a ser docente.

MURALISMO Y GESTIÓN CULTURAL

A H MDP: ¿Cómo llegas al grafitti?

J A: Al principio en Mar del Plata hacía muestras mías o colectivas, ya que pensaba que la manera de vivir del arte era vendiendo cuadros. En un momento llegó la oportunidad de irme a vivir a La Plata, pedí el traslado en mi laburo y llegué a la ciudad de las diagonales.

Allí me impactó mucho la movida del muralismo, pinté el primero bajo la casa en la que vivía y noté que aquello que pintaba en los cuadros lo podía empezar a ver todo el mundo. Esto fue una ventana gigante de exposición.

Junto a la idea de unos amigos de emprender un viaje, renuncié al trabajo y decidí irme a vivir seis meses para recorrer Latinoamérica. Pasé por Perú y también Bogotá, allí terminó de abrirse mi cabeza frente a esto.

Volví a Mar del Plata con la idea de seguir pintando, empecé a encontrar lienzos en blanco en mi barrio, uno cada vez más cerca del otro. Acá también surgió el proyecto junto al filósofo Federico Giorgini: Atrapasueños donde mostramos mediante texto y mural cuáles son los valores que tenemos que tener presentes para poder cumplirlos.

HABITAR: EL PROYECTO DE LA CARPITA

A H MDP: ¿Cómo desarrollaste esta intervención en Mar del Plata?

J A: La isla surge en La Plata, fue una forma de llevarme algo de Mar del Plata conmigo y la carpa se termina de desarrollar en Perú. Esta significa aquel hogar que se puede armar y desarmar en diferentes lugares.

HABITAR como proyecto nació en un momento en el que tomé la decisión de pintar solo la carpa. Hacía bastante que pensaba este concepto como el habitar lo que a uno le apasiona y lo que uno quiere, relacionarse intensamente con ello.

En Mar del Plata decidí hacerla porque le perdí el miedo de rayar la calle y en este proceso me di cuenta que mi manera de poder habitar la ciudad justamente era pintándola. El mensaje siempre tuvo la intención de que la gente se pregunte de qué se trata, que indague cual es el significado de la palabra. El mensaje es el de relacionarnos con la gente que vive a nuestro alrededor, con la naturaleza y el espacio.

A H MDP: ¿Mutó en algún momento?

J A: Una vez pasó que pensaron que se trataba de una señal de ocupa (cuando intervine una garita que está camino a Santa Clara) y se difundió de esta manera en un grupo de Facebook. Lo que pasa es que muchas veces pinto lugares que están abandonados, pero como señal de que ese lugar tiene que estar limpio, que los vecinos se organicen y lo cuiden. Tal vez llega a ser utópico.

Luego de esta situación comencé a jugar con la palabra: habitarte, para cuidar nuestro cuerpo principalmente. Una amiga me dijo que parecía un mantra de la ciudad, entonces desarrollé otras palabras junto a las personas que se acercan y quieren ver lo que hago. En general son palabras que tienen un sentido de reflexión.