Habló la mamá de un compañero de las gemelas marplatenses

Mireia, madre de un compañero del colegio contó además cómo se encuentran los demás niños: "Los compañeros lo están pasando mal. Son muy pequeños para entender lo que está pasando y sucediendo. Están recibiendo ayuda psicológica desde el instituto y bueno, están en shock... no saben qué es lo que está pasando".

Sobre el supuesto bullying que recibían las niñas, la madre cuenta: "Acoso, Acoso... no sabría decir. Es verdad que mi hijo me comentaba que se reían del acento, que se reían porque quería llamarse con un nombre de niño... sé poca cosa más". Mireia continúa: "Me comentan que la que más acoso recibía es la que ha fallecido, que es la que pidió que le llamaran Iván... esto fue un punto más para poderse reír, si realmente es lo que estaba pasando con ellas".

Ayer los niños no tuvieron clase normal y Mireia explica lo que hicieron en el centro: "Los ayudaron a entender la situación y que no se callen las cosas, que lo hablen. Les dieron apoyo psicológico y lo veo muy bien porque son niños. Además, los padres a veces no sabemos cómo enfocar eso o ellos no se abren con nosotros".

Por último, la madre habla desde hace cuánto tiempo estas niñas estaban sufriendo bullying: "El año pasado mi hijo también iba al colegio con ellas. Es verdad que el año pasado fue complicado... se comentaba que se reían, pero no sé hasta qué punto. No fueron las únicas, el año pasado fue complicado para todos". Finalmente, contó las medidas del colegio: "Yo las desconozco, es verdad que si he tenido algún problema hablaron con otros niños y se arregló, pero el caso de ellas lo desconozco".