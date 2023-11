Habló la turista discriminada en un boliche marplatense: "Vamos a seguir luchando para que cumplan la ley"

Frente a esto, la joven dio declaraciones, junto a su abogado, en su perfil de la red social TikTok. Allí expresó: "Comprobaron que la denuncia que le hago al boliche Bruto es cierta y dictaminaron que me discriminaron en Mar del Plata. Pensé que esto no iba a llegar a ningún lado, pero muchas personas me respondieron y me contaron que había vivido lo mismo y dije: ‘esto es inaceptable’. "

Por su parte, el letrado, comentó: “Esto es un sueño para los dos. Sofia me enseñó a no bajar los brazos. El boliche siempre trató de tergiversar nuestros dichos y anular nuestros testigos. Fue una odisea la que pasamos, pero tenemos un resultado positivo e Inadi comprobó la veracidad de su denuncia”.

Por último, Sofía, agregó: “Es una batalla ganada, pero no quiere decir que vamos a bajar los brazos. Les prometo que junto al Doctor vamos a seguir luchando para que estos lugares no infrinjan la sentencia de discriminación y cumplan con la ley”.

EL CASO

El hecho ocurrió en el verano de 2021 y que tomó trascendencia en Tucumán y en los medios del país. Ortiz Andrada denunció ante el Inadi que había asistido, junto con unas amigas, al boliche Bruto En su presentación, señaló que la discoteca había confirmado, por medio de la aplicación WhatsApp, la reserva para 10 personas para asistir al lugar.

Cuando llegó su turno en la fila, no le permitieron el ingreso al local Bruto con diversas excusas. Ante el organismo, la chica describió que la persona encargada de la entrada se había retirado del ingreso para consultar y con posterioridad le comunicaría que no podía acceder, al argumentar que el lugar era para mayores de 21 años. La denunciante aclaró que tenía 24 años y como prueba exhibiría su documento de identidad, informó el medio La Gaceta de Tucumán

Ortiz Andrada esperó aproximadamente 20 minutos más en la entrada del local. Relató que el mismo empleado se acercó a ella nuevamente y le dijo que no podría ingresar porque ya había expirado la hora de ingreso libre, que era hasta las 18. Frente a esa última evasiva, la tucumana comunicó que abonaría la entrada, pero una vez más le indicaron que debían consultar y la dejaron esperando para finalmente informarle que no podía ingresar ni aun pagando la entrada, según consta en el caso del Inadi.

Ortiz Andrada sintió mucha angustia y lloró en la puerta del boliche. Contó que había sentido mucha impotencia, ya que otras personas llegaban y podían ingresar sin complicaciones en esos momentos.

En la resolución, el Inadi concluyó que “existen elementos suficientes que permitan tener por acreditado los hechos denunciados y que constituyen una conducta discriminatoria encuadrable en los términos de la Ley Nº 23.592”.