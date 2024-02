Habrá colectivos este jueves en Mar del Plata: la UTA local no adhiere al paro

La UTA local no se adhiere al paro que la conducción nacional de la UTA anunció para este jueves en el interior del país y habrá colectivos en Mar del Plata.

La decisión despejó las dudas que se habían generado en las últimas horas tras el anuncio de la medida de fuerza y fue tomada con alivio tanto por marplatenses como turistas, en medio de la temporada de verano.

La UTA convocó para este jueves a un paro del transporte urbano de pasajeros en el interior del país frente a las dificultades y falta de avance en las negociaciones hacia una mejora salarial.

El Consejo Directivo Nacional plantea esta medida con alcance a los servicios de corta y media distancia y la justifican por la ausencia de una propuesta convincente de parte del empresariado del sector.

Hablan de “un nuevo fracaso” al cabo de “la quinta ronda de negociaciones” entre prestadores del servicio y gremio sin que se haya encontrado un punto de acuerdo entre trabajadores que exigen una recomposición de haberes para no perder terreno frente a la inflación y empresarios que argumentan que los costos del sistema no les permiten afrontar nuevos aumentos si no cuentan con subsidios suficientes del Estado.